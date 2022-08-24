بايدن يتصل بزيلينسكي الخميس لبحث المساعدة العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيتصل بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس 25 أغسطس لبحث سير تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن "الرئيس سيتصل غدا بالرئيس زيلينسكي لإطلاعه على آخر المستجدات بشأن المساعدة من الولايات المتحدة في مجال الأمن، وسيهنئه كذلك على عيد استقلال أوكرانيا".

وأضاف أن "هذه ستكون مكالمة من سلسلة المكالمات مع الرئيس زيلينسكي"، مؤكدا أن هناك "اتصالا مباشرا" بين الرئيسين.

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وأكد كيربي أنه ليس بوسعه أن يعلن عن أي شيء بشأن زيارة محتملة للرئيس بايدن لأوكرانيا، مشيرا إلى أن البيت الأبيض سيدرس إمكانية القيام بهذه الزيارة في الوقت المناسب.

وأعاد إلى الأذهان أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستين قد زارا كييف، وأن هناك "مستوى جيدا للاتصال بالزملاء الأوكرانيين".

وبشأن تقديم الأسلحة لأوكرانيا، قال كيربي إن تقديم بعض المواد، وخاصة الذخيرة، "لن يتطلب وقتا طويلا"، لأن هناك بعض المخزونات منها لدى منشآت الصناعات الدفاعية. وفي ما يخص الأنظمة الأكثر تقدما، مثل الطائرات المسيرة والأنظمة الصاروخية وأنظمة الرادارات، فإن ذلك قد يتطلب وقتا أكثر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الأربعاء عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 2.98 مليار دولار.

المصدر: تاس