الولايات المتحدة: نشعر بالقلق إزاء تقارير عن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي على إجراء محادثات لإنهاء القتال المتجدد ، قائلة إن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر أنقذت "أرواح لا تعد ولا تحصى".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا وندعو حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي إلى مضاعفة الجهود لدفع المحادثات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة".

هذا واستأنف القتال بين متمردي تيغراي والقوت الحكومية في شمال إثيوبيا للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ما أدى إلى خرق الهدنة ووجه ضربة إلى الآمال في إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع المستمر منذ 21 شهرا.

وقد تبادل المعسكران مسؤولية خرق الهدنة واستئناف القتال.

المصدر: "أ ف ب"