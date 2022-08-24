إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس "كورونا" مرة أخرى

أصيبت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن مرة أخرى بفيروس "كورونا" بعد أربعة أيام من حصولها على نتائج سلبية، حيث ظهرت النتيجة إيجابية مرة أخرى اليوم. وفقا لشبكة "سي أن أن".

وذكرت الشبكة أن النتيجة كانت سلبية يوم أمس الثلاثاء أثناء الاختبار المنتظم. ولا يوجد لدى السيدة الأولى أي أعراض جديدة.

وكانت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء سلبيا.

وتلقّت السيدة الأميركية الأولى علاج "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات الذي تنتجه "فايزر" والذي قد يؤدي إلى ظهور نتيجة فحص إيجابية في فترة لاحقة، كما حصل مع الرئيس جو بايدن.

المصدر: نوفوستي