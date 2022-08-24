المندوبة الأمريكية: لن نعترف بأي استفتاءات على الأراضي الأوكرانية

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة لن تعترف بأي استفتاءات على الأراضي الأوكرانية.

وقالت المندوبة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "المجتمع الدولي لن يعترف أبدا بمحاولة روسيا تغيير حدود أوكرانيا بالقوة".

وأضافت: "عندما سيقدم زعماء العالم إلى نيويورك الشهر القادم للتأكيد على تمسكهم بميثاق الأمم المتحدة، هم سيعلنون من جديد عن دعمهم لهذا المبدأ"، في إشارة إلى الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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يذكر أن روسيا اعترفت في فبراير الماضي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا. وأكدت موسكو أنها ستدرس طلبي الجمهوريتين للانضمام إلى روسيا بعد إجراء استفتاء فيهما.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسيطرة القوات الروسية على بعض المناطق في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الأوكرانيتين، أبدت الإدارة الجديدة في المقاطعتين، رغبتها في إجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي