عدد من الجرحى في إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار جماعي وقع في شمال غرب مدينة بالتيمور، في ولاية ماريلاند.

وقالت شرطة بالتيمور في تغريدة على "تويتر" إنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق نار عند تقاطع شارع بارك هايتس وشيرلي أفينيو في حوالي الساعة 12.24 بالتوقيت المحلي بعد ظهر الأربعاء".

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW — Baltimore Police (@BaltimorePolice) August 24, 2022

وقال رجال الإطفاء في بالتيمور إن أربع وحدات من خدمة طوارئ تعمل على معالجة ونقل الضحايا إلى المستشفى، فيما طوق عناصر الشرطة المكان.

المصدر: RT