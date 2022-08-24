 
مباشر
عاجل
قتيلان وجريحان في إطلاق نار في واشنطن

عدد من الجرحى في إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور الأمريكية

أخبار العالم

عدد من الجرحى في إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور الأمريكية
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/to69

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار جماعي وقع في شمال غرب مدينة بالتيمور، في ولاية ماريلاند.

وقالت شرطة بالتيمور في تغريدة على "تويتر" إنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق نار عند تقاطع شارع بارك هايتس وشيرلي أفينيو في حوالي الساعة 12.24 بالتوقيت المحلي بعد ظهر الأربعاء".

وقال رجال الإطفاء في بالتيمور إن أربع وحدات من خدمة طوارئ تعمل على معالجة ونقل الضحايا إلى المستشفى، فيما طوق عناصر الشرطة المكان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا