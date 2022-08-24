نتنياهو: الاتفاق النووي يمنح "الإرهاب الإيراني" مئات المليارات من الدولارات

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، معارضته الشديدة لتوقيع اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، قائلا إن "الاتفاقية الجديدة الناشئة أسوأ من ذي قبل".

وقال نتنياهو للصحافيين في تل أبيب: "الصفقة الرهيبة مع إيران، تلقي بظلالها الثقيلة على أمننا ومستقبلنا"، لافتا إلى أن الاتفاقية الجديدة "تمنح مئات المليارات من الدولارات للإرهاب الإيراني، كما تمنح طهران شبكة طرد مركزي متقدمة بقدرة تخصيب مطورة ، وهي تخلق ما يسميه حصانة دولية للبرنامج النووي الإيراني".

كما انتقد نتنياهو الصفقة لعدد من الشروط الغائبة، بما في ذلك "المطالبة بوقف النشاط الإرهابي، ووقف تطوير الأسلحة الباليستية، ووقف تطوير الأسلحة النووية، والرقابة الدولية الفعالة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"