تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، وفقا لبيانات بورصة لندن، حاجز 3 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 8 مارس، وبلغت الزيادة الإجمالية في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم 16%.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر سبتمبر، في منفذ "TTF" في هولندا، إلى 3113 دولار لكل ألف متر مكعب، أو 302 يورو (لكل ميغاواط ساعة (بناء على سعر الصرف الحالي لليورو/دولار.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 4000 دولار بحلول نهاية العام بسبب تصرفات سياسيي الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس