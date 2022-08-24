الجيش الإيراني ينهي اليوم الأول من المناورات ويكشف "مدينة المسيّرات" تحت الأرض (فيديو)

أنهى الجيش الإيراني اليوم الأول من مناوراته التي شاركت فيها 150 من الطائرات المسيرة، بينما نشر الإعلام الإيراني صورا من "مدينة المسيّرات" تحت الأرض.

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وبثت وسائل إعلام إيرانية مشاهد لقاعدة تحت الأرض مخصصة للطائرات المسيرة.

وتشارك في المناورات المشترکة المختصة بالمسيرات، قوى الجيش الأربعة، الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي، وعلى مساحة إيران كلها، وتتضمن المناورات خروج المسيرات من مخابئها السرية، ومن الأنفاق تحت الأرض.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن المتحدث بإسم المناورات الأدميرال محمود موسوي أن "الهدف من هذه المناورات هي الجهوزية الكاملة والتأهب لأي مخططات من العدو"، وأضاف أن "مرحلة العملية الهجومية في البر وفي البحر ستكون يوم غد وسنقوم بتقييم عمل المسيرات".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية