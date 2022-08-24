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كوشنر ينفي أن يكون مخبرا للـFBI

أخبار العالم

كوشنر ينفي أن يكون مخبرا للـFBI
AP
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نفى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن يكون هو "المخبر" الذي أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن وثائق سرية موجودة في منزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو.

وفي حديث لشبكة "فوكس نيوز"، ألقى كوشنر باللوم على الصحافة لعرض هذه الفكرة وتضخيم تداولها، مشددا على أن هذه التقارير "ليست صحيحة على الإطلاق من جميع النواحي.. لكنني أعتقد أن هذا يظهر الحالة المحزنة التي وصلت إليها وسائل الإعلام".

وفي وقت سابق، قالت مصادر حكومية لـnews week، إن مداهمة منزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو، في ولاية فلوريدا، استندت إلى حد كبير على معلومات من مخبر سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وكان قادرا على تحديد الوثائق السرية التي كان ترامب لا يزال يخفيها وموقع تلك الوثائق.

المصدر: RT + "الإندبندنت"

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