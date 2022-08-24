روسيا مستعدة لتطوير تجارة المنتجات الصناعية مع الصين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، إن روسيا مستعدة لتطوير استيراد وتصدير المنتجات الصناعية مع الصين، مؤكدا على أهمية التعاون بين البلدين.

وقال المسؤول عقب اجتماع اللجنة الفرعية الروسية الصينية للتعاون في مجال الصناعة:" المساهمة الرئيسية في تطوير التجارة الثنائية، تأتي بالطبع من المنتجات الصناعية. حصتها في حجم التجارة الآن حوالي 55%، ونحن نرى فرصا لتوسيع نطاق التعاون بشكل كبير، في كلا الاتجاهين".

وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، أنه تم خلال اجتماع اللجنة الفرعية الروسية الصينية للتعاون في مجال الصناعة، الذي عقد عبر الإنترنت، مع سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني بوزارة الصناعة والمعلوماتية جين تشوانغ لونغ، التوصل إلى اتفاقيات تهدف إلى تعزيز المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في المجالات ذات الأولوية.

المصدر: نوفوستي