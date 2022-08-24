الولايات المتحدة.. مقتل عنصري إنفاذ قانون إثر تحطم مروحية في تينيسي

لقي اثنان من عناصر إنفاذ القانون في ولاية تينيسي الأمريكية حتفهما، عندما اصطدمت مروحيتهما بأسلاك كهرباء وتحطمت في منطقة غابات.

وقال مسؤولون إن أسلاك الكهرباء سقطت عبر طريق سريع، وأغلقت الممرات، بينما كان المسعفون يبحثون عن موقع التحطم.

قال الكابتن ترافيس بلوتزر من دورية الطريق السريع إن ضابط دورية للطرق السريعة بولاية تينيسي ونائب رئيس شرطة مقاطعة ماريون قتلا في حادث تحطم ظهر الثلاثاء في مقاطعة ماريون.

قال مسؤولون إن المروحية اصطدمت بأسلاك كهرباء على جبل إيتنا بالقرب من وايتسايد بولاية تينيسي، ما تسبب في سقوط الأسلاك على الطريق السريع 24.

قال سائق السيارة دان هوستتلر إنه رأى مروحية سوداء تحلق في دوائر قبل أن يفلت بفارق ضئيل من الاصطدام بالكابلات الكهربائية، مضيفا: "كل ما كنت أفكر فيه هو أنها ستهبط فوقي. لقد ضغطت على الفرامل وتوقفت على مسافة سيارتين تقريبًا من السلك".

المصدر: AP