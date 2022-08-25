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وزير الدفاع الهندي يشكر شويغو على اعتقال إرهابي في روسيا خطط لهجمات في الهند

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وزير الدفاع الهندي يشكر شويغو على اعتقال إرهابي في روسيا خطط لهجمات في الهند
Globallookpress Naveen Sharma
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أعرب وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ عن عميق امتنانه وشكره لنظيره الروسي سيرغي شويغو على اعتقال متشدد في روسيا كان يخطط لهجمات إرهابية ضد أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند.

وقالت وزارة الدفاع الهندية عقب مشاركة سينغ في اجتماع لوزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند: "أعرب الوزير راجناث سينغ عن بالغ تقديره وامتنانه لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على اعتقال إرهابي في موسكو كان يخطط لهجمات في الهند".

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واعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي عضوا في تنظيم "داعش" في روسيا، كان يعد لتنفيذ هجوم انتحاري ضد أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند.

وقال جهاز الأمن الفدرالي  إنه كشف المخطط الإرهابي وألقى القبض على عضو في تنظيم "داعش"، وهو مواطن من بلد في منطقة آسيا الوسطى، كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير نفسه في أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند".

المصدر: تاس

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