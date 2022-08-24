الجيش الإسرائيلي يسرح 4 جنود اعتدوا على مواطنين فلسطينيين بوحشية في حادث "خطير وبغيض"

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سرح أربعة جنود لاعتدائهم على مواطنين فلسطينيين دون سبب، بعد أن انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرهم وهم يضربونبهم بوحشية.

ويظهر الفيديو الذي تم تحميله على تطبيق "تيك توك" عناصر الجيش الإسرائيلي وهم يضربون ويركلون المواطنين الفلسطينيين.

وقال الجيش في بيان إن الجنود أوقفوا سيارة فلسطينية شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية قبل أسبوعين وأجبروا السائق والراكب على الخروج، مبينا أنه بعد تحقيق أولي "تم تسريح الجنود من مواقعهم في الكتيبة، وكذلك من جميع المواقع القتالية".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن "الحادث خطير وبغيض".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجنود كانوا أعضاء في "نيتسا يهودا" أو "يهودا إلى الأبد"، وهي وحدة خاصة للجنود اليهود المتطرفين الذين تورط أعضاؤهم في انتهاكات سابقة، بما في ذلك مقتل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عاما، توفي بعد اعتقاله عند نقطة تفتيش في يناير.

المصدر: AP