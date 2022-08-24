الخارجية الأمريكية: امتلاك إيران سلاحا نوويا هو أكبر تحد قد نواجهه

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "امتلاك إيران سلاحا نوويا هو أكبر تحد قد تواجهه الولايات المتحدة وشركاؤها".

وأوضحت الخارجية أن "هدف الاتفاق النووي هو التأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي"، مشددة على "أننا لن نثق بإيران، والاتفاق النووي هو صفقة مبنية على وضع أنظمة تحقق ومراقبة أكثر صرامة".

وأكدت: " نحن لم نتمكن من سد بعض الفجوات خلال الأسبوعين الماضيين، لأن إيران تقدمت بمطالب إضافية".

المصدر: وكالات