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بوتين يصدر تعليمات بدفع منح لأولياء الطلاب في دونباس

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بوتين يصدر تعليمات بدفع منح لأولياء الطلاب في دونباس
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للحكومة بدفع 10 آلاف روبل لأولياء الطلاب الذين أعمارهم اقل من 18عاما في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعات زابوروجيه وخاركوف وخيرسون.

وذكر بيان نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني: "ضمان دفع مبلغ إجمالي قدره 10 آلاف روبل لأولياء (الممثلين القانونيين) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما، ويقيمون في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوروجيه وخاركوف وخيرسون".

وأكد البيان على ضرورة دفع هذه المنح في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي

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