ارتفاع التضخم يجبر الإسبان على الاقتصاد في المواد الأساسية

ذكرت صحيفة "موندو" (Mundo) أنه مع ارتفاع التضخم، بدأ الإسبان يقتصدون في شراء السلع الأساسية، وغالبا ما يختارون المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة من سلاسل البيع بالتجزئة.

وقال التقرير إن "الوضع الحالي، وارتفاع التضخم بنسبة أكثر من 10% في يوليو، دفع الإسبان إلى تجديد عادتهم في التقشف في محلات السوبر ماركت".

وأضحت الصحيفة أن العلامات التجارية الخاصة بتجارة التجزئة، والمعروفة بانخفاض أسعارها اكتسبت شعبية، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل انخفاض في مبيعات بعض المنتجات الغذائية الأساسية في إسبانيا، خاصة تلك التي لا تعتبر سلعا أساسية.

وفقا لوزارة الزراعة الإسبانية، تراجعت مشتريات المواد الغذائية في يونيو بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المنشور، انخفض استهلاك البطاطس بنسبة 13%، والأسماك الطازجة بنسبة 17.8%، واللحوم بنسبة 13.2%، وزيت الزيتون بنسبة 13.8%.

المصدر: نوفوستي