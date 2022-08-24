رئيس الأركان الإسرائيلي يصف تصرف جنود اعتدوا على فلسطينيين بالمثير للاشمئزاز

وصف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، حادث اعتداء جنود من كتيبة نيتساح يهودا، المكونة من يهود متزمتين دينيا، على فلسطينيين، بالمثير للاشمئزاز وبالمنافي لقيم الجيش.

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وأكد الجنرال كوخافي بأنه ينظر إلى الحادث بعين الخطورة، ولا يوجد مكان في الجيش الإسرائيلي لهذا النوع من السلوك، متعهدا بمحاسبة الضالعين فيه.

وأضاف أنه لا يليق بالجنود المعتدين بأن يكونوا مقاتلين، وسيتم التحقيق في الحادث بدقة من قبل القادة والشرطة العسكرية الإسرائيلية. مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها بحق الفاعلين.

وتقرر تعليق الخدمة القتالية للجنود المعتدين، بعد أن رصدوا وهم ينهالون بالضرب المبرح على فلسطينيين. وقد تداولت شبكات التواصل الفلسطينية شريط فيديو يوثق فعلة الجنود الثلاثة.

المصدر: مكان