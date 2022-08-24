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الداخلية الروسية تمنح مكافأة مالية لمن يساعد في القبض على متطرفين من "آزوف" عذبوا جنودا روس

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الداخلية الروسية تمنح مكافأة مالية لمن يساعد في القبض على متطرفين من
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن منح مكافأة لمن يساعد في القبض على قياديين اثنين من كتيبة "آزوف" المتطرفة الأوكرانية، اللذين ساهما بتعذيب وقتل جنود روس.

وبحسب المصادر الرسمية فإن المطلوبين هما، كونستانتين نيميشيف، وسيرغي فيليشكو، المتهمين بتعذيب وقتل أفراد من الجيش الروسي. 

واتُهم نيميشيف وفيليتشكو بموجب المادة 317 من القانون الجنائي الروسي: "التعدي على حياة أحد ضباط إنفاذ القانون".

وخلص التحقيق الأولي إلى أن القائدين في آزوف، المطلوبين للعدالة "عذبا جنودا روسا وقتلوهم بقساوة". وتم وضعهما على قائمة المطلوبين، واتخذ قرار باعتقالهما غيابيا.

ونيميشيف وفيليتشكو مدرجان ضمن القائمة الفيدرالية لـ عشرة من المجرمين المطلوبين الخطرين بشكل خاص، وتم الإعلان عن مكافأة قدرها مليون روبل لمن يساعد في القبض عليهما.

المصدر: تاس

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