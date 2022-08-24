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عمره 187 عاما.. البرازيل تستقبل "القلب المحنط" لأول إمبراطور لها (فيديو)

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عمره 187 عاما.. البرازيل تستقبل
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جايير بولسونارو وزوجته ميشيل أمام جرة القلب المحنط
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استقبل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، وزوجته ميشيل، القلب المحنط لأول إمبراطور للبرازيل، بيدرو الأول.

وأعارت البرتغال القلب المحنط، الذي يبلغ عمره 187 عاما، للبرازيل في إطار الاحتفالات بمرور 200 عام على استقلال البرازيل عن البرتغال في 7 سبتمبر 1822.

وأقيم حفل كبير أمس الثلاثاء، وحمل قائد شرطة مدينة بورتو البرتغالية، أنتونيو ليتاو دا سيلفا، في قصر بلانالتو الرئاسي، جرة الذهب التي تزن 9 كيلوغرامات وتحتوي على القلب المحنط للملك-الإمبراطور، ورافقها أفراد من فرقة "تنانين الاستقلال".

وشكلت طائرات القوات الجوية قلبا من الدخان  في السماء، فوق ساحة القوات الثلاث بمركز العاصمة البرازيلية. وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها القلب المحنط من البرتغال، وسيعرض في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، قبل أن يعود إلى مدينة بورتو البرتغالية في الثامن من سبتمبر.

المصدر: RT

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