عمره 187 عاما.. البرازيل تستقبل "القلب المحنط" لأول إمبراطور لها (فيديو)

Nesta segunda-feira (22), uma aeronave VC-99 Legacy, da @fab_oficial, pousou em Brasília (DF) trazendo o coração do Imperador Dom Pedro I.

A relíquia saiu de Portugal e está no Brasil em comemoração aos 200 anos da Independência do nosso País! #Bicentenáriopic.twitter.com/UEakdrxO6O