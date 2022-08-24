عمره 187 عاما.. البرازيل تستقبل "القلب المحنط" لأول إمبراطور لها (فيديو)

استقبل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، وزوجته ميشيل، القلب المحنط لأول إمبراطور للبرازيل، بيدرو الأول.

وأعارت البرتغال القلب المحنط، الذي يبلغ عمره 187 عاما، للبرازيل في إطار الاحتفالات بمرور 200 عام على استقلال البرازيل عن البرتغال في 7 سبتمبر 1822.

وأقيم حفل كبير أمس الثلاثاء، وحمل قائد شرطة مدينة بورتو البرتغالية، أنتونيو ليتاو دا سيلفا، في قصر بلانالتو الرئاسي، جرة الذهب التي تزن 9 كيلوغرامات وتحتوي على القلب المحنط للملك-الإمبراطور، ورافقها أفراد من فرقة "تنانين الاستقلال".

Nesta segunda-feira (22), uma aeronave VC-99 Legacy, da @fab_oficial, pousou em Brasília (DF) trazendo o coração do Imperador Dom Pedro I.

A relíquia saiu de Portugal e está no Brasil em comemoração aos 200 anos da Independência do nosso País! #Bicentenáriopic.twitter.com/UEakdrxO6O — Ministério da Defesa (@govdefesa) August 22, 2022

وشكلت طائرات القوات الجوية قلبا من الدخان في السماء، فوق ساحة القوات الثلاث بمركز العاصمة البرازيلية. وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها القلب المحنط من البرتغال، وسيعرض في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، قبل أن يعود إلى مدينة بورتو البرتغالية في الثامن من سبتمبر.

المصدر: RT