علّق مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على قول نائبة الأمين العام للمنظمة الأممية، روزماري دي كارلو، إن الكهرباء المنتجة بمحطة زابوروجيه النووية تعود ملكيتها لأوكرانيا.

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وكانت روزماري دي كارلو قد قالت: "كما أوضح الأمين العام، فإن الكهرباء المنتجة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تعود ملكيتها إلى أوكرانيا"، وعقب الدبلوماسي الروسي بتعليق عبّر فيه عن استغرابه من أن مثل هذا الكلام لم يسمع من قبل في قضايا أخرى كبرى مماثلة متعلقة بروسيا وبسوريا.

وجاء في تعليق نيبينزيا: "سمعنا كلمات تقول إن كهرباء محطة الطاقة النووية زابوروجيه تعود إلى أوكرانيا. نود أن نشير إلى أننا لم نسمع مثل هذه الكلمات من الأمانة العامة للأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بالأصول المالية الروسية المجمدة في الغرب، أو فيما يتعلق بالنفط السوري، الذي تسرقه السلطات الأمريكية، وهي من يحتل بطريقة غير قانونية قسما من أراضي سوريا. لم نسمع ذلك في السابق بتاتا!".

المصدر: RT