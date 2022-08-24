شويغو: نعمل على رفع جاهزيتنا القتالية بقواعدنا في طاجيكستان وقيرغيزستان وسط تدهور الوضع في أفغانستان

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه على خلفية تدهور الوضع في أفغانستان، قررت روسيا تعزيز قدرتها القتالية في قواعدها في طاجيكستان وقيرغيزستان.

وأضاف شويغو في اجتماع لوزراء دفاع دول منظمة شانغهاي للتعاون، اليوم الأربعاء: "نعمل من جانبنا على زيادة الاستعداد القتالي في القواعد العسكرية الروسية في قيرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى القوات الأخرى للاستجابة لحالات الأزمات المحتملة".

وأوضح أن "الوضع في أفغانستان لا يزال يشكل تحديا خطيرا للأمن في آسيا الوسطى، حيث أصبحت المنظمات الإرهابية الدولية مثل داعش والقاعدة أكثر نشاطا".

المصدر: نوفوستي