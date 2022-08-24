لأول مرة.. انطلاق مناورات مشتركة بمسيرات على مستوى الصنوف الأربعة للجيش الإيراني

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، مناورات مشتركة للجيش الإيراني بمشاركة أكثر من 150 مسيرة بمختلف نقاط البلاد، من شمالها لجنوبها، والمناطق الساحلية ومياه بحر قزوين ومياه الخليج وبحر عمان.

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وفي هذا الصدد، قال الأدميرال حبيب الله صيادي، نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية: "خلال المناورات، سيتم اختبار الطائرات المسيرة الجديدة التي أنتجها الجيش الإيراني وصناعات وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات القائمة على المعرفة في البلاد، وفي هذه المناورات، نحاول اختبار وتقييم دقة وقوة الأسلحة، ومدى استمراريتها في الطيران، وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم، والقدرات القتالية للطائرات بدون طيار الإيرانية".

وأضاف الأدميرال صيادي: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تمرين مشترك بطائرات بدون طيار على مستوى الصنوف الأربعة للجيش، وقاعدة الدفاع الجوي المشتركة في البلاد".

من جهته، أوضح المتحدث باسم المناورات، الأدميرال محمود موسوي، قائلا: "أكثر من 150 طائرة من مسيرات الجيش تشارك في المناورات، وسوف تتدرب على مسافات تصل إلى 1000 كم"، متابعا: "من بين الطائرات المسيرة المستخدمة في المناورات طائرة "أميد" المضادة للرادار".

وأردف: "بالإضافة إلى تقييم القدرات الهجومية للطائرات بدون طيار، نهدف إلى تقييم الأنظمة المضادة للمسيرات للتعامل مع اختراق هذه طائرات لأجوائنا".

المصدر: RT