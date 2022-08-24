تتار القرم يدعون أردوغان للحكمة

دعا إيفاز عمروف، رئيس الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن يكون أكثر حكمة وليونة في تناول قضية شبه جزيرة القرم في تصريحاته.

وأضاف عمروف: "بالنيابة عن جميع أهالي القرم وشعب تتار القرم بأسره، أود أن أذكر رئيس تركيا بأن القرم عادت إلى روسيا من خلال التعبير الديمقراطي عن إرادة الغالبية المطلقة من السكان، وفقا للقواعد الدولية.. أنصح أردوغان أن يكون أكثر حكمة ولطفا لتجاوز قضية القرم في تصريحاته".

ووفقا له، فإن الكثيرين يتفاجؤون اليوم بسلوك الرئيس التركي، الذي يلتقي شخصيا، أكثر من غيره من رؤساء دول الناتو، بالرئيس الروسي، لكنه يدلي بتصريحات تهدف إلى انتهاك حدود الاتحاد الروسي.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدثا في ما تسمى "قمة منصة القرم الدولية"، التي ناقشت سبل "عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا"، قال إنه يعتبر "الاستيلاء على شبه جزيرة القرم غير قانوني وغير دستوري".

المصدر: نوفوستي