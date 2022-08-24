موسكو: مزاعم واشنطن بأن العقوبات لا تمنع من التفتيش بموجب معاهدة ستارت تخالف الواقع

قال السفير الروسي لدى واشنطن إن مزاعم أمريكا بأن عقوباتها ضد روسيا لا تمنع المتخصصين الروس من إجراء تفتيش بالمنشآت الأمريكية بموجب معاهدة ستارت -3، "لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف السفير الروسي بواشنطن، أناتولي أنتونوف، أن"بيان وزارة الخارجية الأمريكية بدحض ذلك لا يتوافق مع الواقع"، مشيرا إلى أن "عمليات التفتيش تعقدت بشكل خطير بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا.. وعدم وجود اتصالات جوية عادية مع الولايات المتحدة".

وتابع قائلا: "فضلا عن إغلاق حلفاء أمريكا المجال الجوي أمام عبور الطائرات الروسية، ومشاكل الحصول على تأشيرات دخول لأعضاء فرق التفتيش وأطقم الطيران"، كل هذه القضايا، وفقا للسفير، "أنشأت ظروفا أصبح من الصعب في ظلها إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية".

ولفت إلى أن روسيا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لإزالة المشاكل الحالية بشأن مسألة عمليات التفتيش المتبادل بموجب معاهدة ستارت. وختم انتونوف قائلا: "يتعين على واشنطن، ليس بالأقوال بل بالأفعال، أن تظهر التزامها بالمعاهدة".

المصدر: نوفوستي