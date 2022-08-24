توقيف عمدة يكاترينبورغ السابق بتهمة تشويه سمعة الجيش الروسي

أفادت مصادر رسمية بتوقيف عمدة مدينة يكاترينبورغ السابق، يفغيني رويزمان، بتهمة تشويه سمعة الجيش الروسي.

وقال مصدر في إدارة خدمة الطوارئ في المدينة: "تم توقيف رويزمان في الصباح، وحضر رجال الأمن إلى منزله. ورفعت قضية جنائية ضده لتشويه سمعة الجيش الروسي".

يذكر أنه خلال العام الحالي، فرضت محكمة في يكاترينبورغ غرامة على رويزمان ثلاث مرات بسبب تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية على مواقع الشبكات الاجتماعية بموجب المادة 20.3.3 من قانون الجرائم الإدارية.

المصدر: تاس