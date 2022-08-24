تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مع نهاية شهرها السادس/24.08.2022/
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مرت 6 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
- دونيتسك تعلن النظر في طلبات النقض بحكم الإعدام على المرتزقة الأجانب الثلاثة
- الخارجية الألمانية توصي مواطنيها بمغادرة أراضي أوكرانيا
- زيلينسكي يهدد بالسيطرة على شبه جزيرة القرم الروسية "بأي وسيلة"
- زيلينسكي: كييف غير مستعدة لوقف إطلاق النار
- دونيتسك تعلن النظر في طلبات النقض بحكم الإعدام على المرتزقة الأجانب الثلاثة
- وكالة: عمال فندق في فيينا يشتبهون بمكوث منفذة عملية اغتيال دوغينا لديهم ليلا
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
- الولايات المتحدة تخصص قسطا من أموال المساعدات لصناعة أسلحة لكييف
- واشنطن تطالب بنزع السلاح من منطقة محطة زابوروجيه النووية
- زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة من الغرب
- زاخاروفا: وسائل الإعلام الغربية حرّفت محادثات لافروف وكولونا حول محطة زابوروجيه
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بعثتنا قد تزور محطة زابوروجيه خلال أيام
- روسيا توزع في مجلس الأمن الدولي أدلة مصورة على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه
- نيبينزيا: أوكرانيا تقصف محطة زابوروجيه يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة
- الخارجية الروسية تعرب عن أسفها لعدم ارسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
- مسؤولون: واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 3 مليارات دولار
- الخارجية الروسية: موسكو تحذر الغرب من الاستفزازات الإعلامية الخطيرة
- وسائل إعلام: ألمانيا تنوي تزويد أوكرانيا بأسلحة تزيد قيمتها عن 500 مليون يورو
- لافروف يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية الوضع في أوكرانيا
- رد صارم من الألمان على دعوة السلطات لتقديم تضحيات بسبب أوكرانيا
- الخارجية الروسية: تصريحات السفير الأوكراني لدى كازاخستان تؤكد الطبيعة الإرهابية لنظام كييف
- شولتس: كندا وألمانيا اتفقتا على حزمة من "المساعدات العسكرية" لأوكرانيا
- كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
- ستولتنبرغ: أوروبا ستدفع ثمن مساعدة كييف لكن من الضروري أن تستمر
- صحيفة: دبلوماسيون بريطانيون يبذلون جهودا لإقناع الأوروبيين بمواصلة دعم أوكرانيا
- تراس تتوعد بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء
- لاتفيا.. توقيف 14 شخصا أثناء الاحتجاجات ضد إزالة النصب التذكاري للمحاربين السوفيت
- زاخاروفا تعلق على تصريحات تراس بشأن الأسلحة النووية
- نيبينزيا يبرز في الأمم المتحدة صورة لموقع أوكراني يتباهى باغتيال كييف للصحفية الروسية داريا دوغينا
- تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة