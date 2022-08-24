فنزويلا تعتزم إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع كولومبيا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستقترح على كولومبيا إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين.

وقال مادورو خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي، يوم الثلاثاء: "سنقترح على الرئيس (الكولومبي) غوستافو بيترو إنشاء منطقة اقتصادية كبيرة للتجارة والصناعة بين نورتي دي سانتاندير وولاية تاتشيرا".

واعتبر أنه سيكون من الممكن توسيع هذا المشروع ليشمل أقاليم أمازوناس وأبوريه وزوليا الفنزويلية.

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وأكد أن فنزويلا تستعد لإعادة فتح الحدود مع كولومبيا واستئناف العلاقات التجارية معها، داعيا المصدرين في فنزويلا لإعداد المقترحات التي ستعرض على كولومبيا.

يذكر أن فنزويلا وكولومبيا بدأتا باستعادة العلاقات بينهما في أعقاب تولي غوستافو بيترو منصب الرئاسة في كولومبيا يوم 7 أغسطس، والذي أصبح أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا.

وعلى إثر توليه المنصب، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده لتطبيع العلاقات مع كولومبيا، علما بأن البلدين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في فبراير 2019، في أعقاب اعتراف الحكومة الكولومبية السابقة بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

المصدر: تاس