صحيفة: دبلوماسيون بريطانيون يبذلون جهودا لإقناع الأوروبيين بمواصلة دعم أوكرانيا

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن الدبلوماسيين البريطانيين يبذلون جهودا من أجل إقناع الدول الأوروبية بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

وقال مصدر للصحيفة، إن الحكومات الأوروبية قلقة إزاء النفقات على الأسلحة والمساعدات الإنسانية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في بلدانهم.

وأضاف المصدر أنه تم توجيه المبعوثين البريطانيين بأن يقنعوا العواصم الأوروبية بأن "تكلفة السماح بانتصار بوتين في أوكرانيا ستكون أعلى مما هو في ظل غلاء الفواتير".

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وعلى الرغم من ذلك، يخشى المسؤولون الكبار في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى "نقطة الانعطاف" في الخريف أو بداية الشتاء، حيث سيتغير الرأي العام وسيعارض مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية دخول منطقة اليورو مرحلة الركود، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود ونسبة التضخم في الدول الأوروبية.

المصدر: "تلغراف"