مقتل 4 وإصابة 10 آخرين وسط دونيتسك بصواريخ غربية أطلقتها قوات كييف

أفادت وكالة "تاس" الروسية بمقتل 4 وإصابة 10 آخرين في وسط جمهورية دونيستك جراء قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية صواريخ تلقتها من واشنطن والناتو.

وأوضحت الوكالة أن "القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النيران على وسط دونيتسك ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين".

إقرأ المزيد

وأضافت أن الصواريخ تم إطلاقها من أنظمة "هيمارس" التي سلمتها الولايات المتحدة والحلف الناتو لكييف.

وكان مراسلنا أفاد بمقتل مدنيين و إصابة آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية وسط مدينة دونيتسك ومقر إدارة رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين: "خط آخر تجاوزه النظام الأوكراني، إنهم يستهدفون المدنيين ويقصفون وسط المدينة.. النظام المجرم الأوكراني يجب أن يعاقب بشدة".







المصدر: "تاس" + RT