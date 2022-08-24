باراغواي تفتح تحقيقا ضد نائب الرئيس بتهمة الفساد

فتح مكتب المدعي العام في باراغواي تحقيقا ضد نائب الرئيس هوغو فيلاسكيز، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالفساد.

وذكر بيان مكتب المدعي العام أنه "بعد انتهاء التحقيق القانوني، تم فتح تحقيق جنائي ضد نائب رئيس الجمهورية.. بعد تصريحات السفير الأمريكي، التي تشير إلى وقائع مرتبطة بنائب رئيس الدولة هوغو فيلاسكيز، يمكن أن تكون ذات أهمية جنائية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في 12 أغسطس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فيلاسكيز والمستشار القانوني لمنظمة "ياسريتا" ثنائية القومية خوان كارلوس دوارتي، لتورطهما في قضايا فساد كبيرة، بما في ذلك رشوة المسؤولين والتدخل في العمليات العامة.

ووفقا لوزير لبلينكين، فإن دوراتي المقرب من فيلاسكيز، عرض رشوة على مسؤول، من أجل عرقلة تحقيق يهدد نائب الرئيس ومصالحه المالية. مضيفا، أن عائلة فيلاسكيز المباشرة وأفرادا من عائلة دوارتي يخضعون أيضا للعقوبات.

المصدر: نوفوستي