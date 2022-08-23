روسيا تنتظر رد جمهورية التشيك على تصريحات وزيرة الدفاع بشأن مقتل دوغينا

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تتوقع من سلطات جمهورية التشيك، تقييم كلام وزيرة دفاعها يانا تشيرنوخوفا، بسبب مؤشرات دعمها للهجمات الإرهابية.

وأشار نيبينزيا إلى أن تشيرنوخوفا، وعلى خلفية اغتيال الصحفية داريا دوغينا، قالت إنها لم تشعر بالأسف على داريا أو والدها، وأن "ليلة 21 أغسطس في روسيا ستبقى في الذاكرة لفترة طويلة"، وفي وقت لاحق قالت إنها "تقصد كل كلمة قالتها".

وقال المندوب: "حتى لو وضعنا جانبا الأخلاق التي تجاوزها زملاؤنا الغربيون منذ فترة طويلة بسبب معاداة روسيا، فإن تصريحات تشيرنوخوفا هي في الواقع دعم ودعاية صريحة للهجمات الإرهابية ضد المدنيين".

وأضاف نيبينزيا: "نتوقع أن تتخذ سلطات التشيك.. بيان وزيرة دفاع بلادها على محمل الجد وتقدم لروسيا تقييما مناسبا".

المصدر: نوفوستي