حاكم سيفاستوبول: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول

قال حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف مساء الثلاثاء، إن طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى سيفاستوبول قادمة من خليج خيرسونيس، تم إسقاطها فوق البحر.

وقال رازفوجياف في قناته على "تيليغرام": "فوق البحر في منطقة خليج خيرسونيس، يواصل الدفاع الجوي إسقاط طائرات مسيرة. لا داعي للقلق".

وفي وقت سابق، أبلغت سلطات شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، عن تفعيل منظومات الدفاعات الجوية في سيفاستوبول، في منطقة يفباتوريا، وخليج تارخانكوت، وكيرتش. وفي صباح يوم السبت، تم إسقاط طائرة مسيرة فوق مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وسقطت على سطح المبنى. ويوم الأحد والأيام التالية، عملت الدفاعات الجوية مرة أخرى في سيفاستوبول، وقالت السلطات إنه لم تقع إصابات في الهجمات في الأيام الثلاثة الماضية.

المصدر: نوفوستي