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لافروف: العلاقات الروسية الهندية لا تتأثر بالتقلبات على الساحة الدولية

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لافروف: العلاقات الروسية الهندية لا تتأثر بالتقلبات على الساحة الدولية
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات الروسية الهندية لا تعتمد على الأوضاع الدولية.

وقال لافروف خلال خطاب ألقاه ترحيبا بضيوف أمسية أقيمت احتفالا بالذكرى 75 لاستقلال الهند وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ونيودلهي: "تعتز موسكو بتاريخ الصداقة الروسية الهندية الممتد لقرون. ونحن ننطلق دائما من فرضية أن التعاون بين روسيا والهند، سواء أكان سياسيا أم إنسانيا أم تجاريا واستثماريا، له قيمة جوهرية ولا يعتمد على التقلبات على الساحة الدولية".

وأضاف: "نعلم أن الأصدقاء الهنود ملتزمون بفهم مماثل، ونحن مصممون على تعزيز العلاقات الثنائية".

المصدر: نوفوستي

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