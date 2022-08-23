زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة من الغرب

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تحتاج من الدول الغربية، راجمات صواريخ ومركبات مدرعة ومدفعية من العيار الثقيل أكثر بكثير مما يوفره حلفاء كييف حاليا.

وقال زيلينسكي عقب قمة منصة القرم: "لقد ساعدتنا راجمات صواريخ، ونحن بحاجة إلى مدفعية قوية. نحن ممتنون للمدفعية التي أعطيت لنا والبنادق ذات العيار 155 ملم"، مضيفا أن "الكميات التي نحصل عليها، لن أتحدث عنها فهي ليست سرا. لكن هل نحتاج إلى المزيد؟ نعم نحتاج إلى لمزيد".

ووفقا له، فإن أوكرانيا تفتقر أيضا إلى العربات المدرعة، ويزعم زيلينسكي أن توريد هذه الأسلحة سيساعد بلاده على استعادة السيطرة على أراضيها.

المصدر: نوفوستي