بسبب الحصانة الدبلوماسية.. الإفراج عن دبلوماسي في الأمم المتحدة متهم بالاغتصاب

أفلت الدبلوماسي في الأمم المتحدة تشارلز أوليها (46 عاما) من تهمة اغتصاب في مدينة نيويورك الأمريكية بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وأكد مكتب المخابرات أن قسم شرطة نيويورك (NYPD) الإفراج عن الدبلوماسي السوداني المتهم باغتصاب جارة له، لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وكانت المرأة وجهت اتهاما يوم الأحد الماضي إلى أوليها بأنها قام باغتصابها مرتين في شقتها، وأنه تبعها أيضا إلى شقتها في المبنى الذي يسكنان فيه، واعتدى عليها جنسيا.

The ministry of foreign affairs says they are waiting for final investigation on Charles Oliha's case before they take appropriate actions. #SSOT#SouthSudanpic.twitter.com/qaNWsr8GoY — winnie cirino (@winniecirino) August 23, 2022

وأبلغت المرأة الشرطة بالاعتداء بعد أن حثها صديقها على القيام بذلك، كما ذهبت إلى مستشفى في نيويورك حيث خضعت لتقييم طبي. وعلى الاثر ألقت الشرطة القبض على أوليها، لكنها أطلقت سراحه بعد التحقق من وضعه الدبلوماسي.

وقال مسؤولو المدينة إنهم يحققون مع أوليها، مضيفين أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها القدرة على إلغاء الوضع الدبلوماسي.

وقال نائب مفوض شرطة نيويورك جوليان فيليبس إن "التحقيق لا يزال مستمرا"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بوزارة الخارجية".

المصدر: "الغارديان"