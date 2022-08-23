إعلام تركي: مقاتلات يونانية "تضايق" طائرات تركية شرقي المتوسط

أفادت وكالة "الأناضول" بأن طائرات تركية "تعرضت للتحرش" أثناء أدائها مهمة للناتو من قبل مقاتلات يونانية فوق أجواء شرقي البحر المتوسط، متهمة أثينا "بالسعي لتصعيد التوتر" مع أنقرة.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الدفاع التركية إن"طائرات من طراز اف-16 تابعة لليونان العضو في "الناتو"، بملاحقة مقاتلات تركية واضعة إياها عمدا تحت مراقبة راداراتها، وذلك لإعاقتها عن أداء مهام للحلف".

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وأضافت أن "هذا التحرش من قبل اليونان يعد محاولة تستهدف أنشطة حلف شمال الأطلسي".

وأكدت أن "اليونان لم تتردد بتعريض مهام الناتو للخطر في سبيل مضايقة تركيا".

ولفتت إلى أن "المقاتلات التركية قامت بالرد اللازم على الفور بعد وضعها تحت مراقبة الرادارات، وأبعدت الطائرات اليونانية من المنطقة".

وأشارت إلى أن "وزارة الدفاع التركية أعلمت المسؤولين في "الناتو" بالقضية، واستدعت الملحق العسكري اليوناني وأعربت عن تنديدها بتعريض مهام الحلف للخطر".

وأكدت أن وزارة الخارجية التركية تحركت أيضا دبلوماسيا لدى الجهات المعنية.

وشددت على أن "مثل هذه المضايقات لا تتوافق مع روح التحالف وأن اليونان تسعى لتصعيد التوتر".

المصدر: "الأناضول"