الجيش الإسرائيلي: إنفجار غزة ناتج عن تخزين أسلحة بطريقة غير آمنة

ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في خان يونس جنوبي قطاع غزة كان بسبب أسلحة مخزنة بشكل غير آمن في منزل "أحد الإرهابيين".

وقال المقدم ريتشارد هيشت في تغريدة على "تويتر": "مأساة أخرى في قطاع غزة اليوم. انفجرت الأسلحة التي تم تخزينها بشكل غير آمن في منزل أحد أعضاء مجموعة إرهابية فلسطينية وقتلت طفلا صغيرا في الجوار".

وأضاف: "هذه هي النتائج المحزنة لعسكرة المناطق المدنية من أجل النشاط الإرهابي".

Another tragedy in the Gaza Strip today.



Weapons stored unsafely in the house of a member of a Palestinian terrorist group exploded and killed a young child in the vicinity.



These are the sad consequences of militarizing civilian areas for terrorist activity. pic.twitter.com/9AUT2TwAhn — Lt. Col. Richard Hecht (@LtColRichard) August 23, 2022

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"