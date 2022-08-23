مسؤولون: واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 3 مليارات دولار

أفادت وكافة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن حزمة المساعدات سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء، وإنها ستشمل طائرات مسيرة وأسلحة ومختلف المعدات وتمويل برامج التدريب للقوات الأوكرانية.

ويشار إلى أن حجم المساعدات قد يتغير، ولكن ليس بشكل ملموس.

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وأكد المسؤولون أن هدف حزمة المساعدات الجديدة تأمين قدرات أوكرانيا الدفاعية على المدى المتوسط والطويل.

وتهدف الحزمة الجديدة كذلك إلى التأكيد على عزم الجانب الأمريكي مواصلة دعم أوكرانيا بغض النظر عن التغيرات اليومية أثناء النزاع.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا نحو 10.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية حتى الآن، وذلك منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير عام 2021.

المصدر: أسوشيتد برس