سفير الهند لدى موسكو يؤكد أن بلاده تشتري كميات أكبر من النفط والأسمدة من روسيا

أعلن السفير الهندي لدى موسكو باوان كابور أن الهند تشتري كميات أكبر من النفط والأسمدة وغيرها من السلع من روسيا.

وقال كابور: "في الأشهر الأخيرة، شهدنا زيادة كبيرة في التجارة، كما تغيرت مجالات التجارة: الهند تشتري المزيد من النفط والأسمدة وغيرها من السلع من روسيا".

ووفقا له، فإن الطلبات من الجانب الروسي زادت أيضا على السلع الاستهلاكية والأنسجة وقطع غيار السيارات.

وأعرب السفير عن أمله في أن تزداد الأحجام أكثر من ذلك.

المصدر: RT