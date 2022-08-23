أردوغان: علاقاتنا بإسرائيل لن تقلل دعمنا للقضية الفلسطينية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن علاقات بلاده بإسرائيل "لن تقلل من دعمها للقضية الفلسطينية"، وأكد رفض تركيا "لأي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "الخطوات التي نقدم عليها في علاقاتنا مع إسرائيل لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال"، وأضاف: "لا نقبل أبدا أي أعمال تهدف إلى تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأبلغنا الجانب الإسرائيلي بموقفنا الثابت".

الرئيس الفلسطيني شكر تركيا "ومؤسساتها على دعمها لفلسطين"، وقال إن الفضل الأول يعود لتركيا، في حصول فلسطين على عضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة قبل سنوات.

وقال عباس: "نسعى للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ونطالب الدول التي تؤمن بحل الدولتين أن تعترف بدولة فلسطين"، وأضاف: "نتمسك بالمقاومة الشعبية السلمية ونرفض العنف والإرهاب".

المصدر: وكالة "الأناضول"