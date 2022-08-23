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أردوغان يلتقي عباس في أنقرة

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أردوغان يلتقي عباس في أنقرة
(وكالة الأناضول)
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفلسطيني محمود عباس، بمراسم رسمية في أنقرة.

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وذكرت وكالة "الاناضول" أنه "من المنتظر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، عقب اللقاء الثنائي"، كما سيقيم أردوغان مأدبة عشاء على شرف نظيره الفلسطيني.

واستقبل أردوغان، الرئيس الفلسطيني، عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي في أنقرة، التقط الزعيمان صورا تذكارية أمام علمي تركيا وفلسطين.

وصل عباس تركيا يوم الإثنين، في زيارة تستمر 3 أيام، تلبية لدعوة من أردوغان.

المصدر: وكالة "الاناضول"

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