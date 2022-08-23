بينيت يطلب من بايدن عدم التوقيع على صفقة نووية جديدة مع إيران

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، نداء عاجلا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطلب منه فيه عدم التوقيع على صفقة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بينيت في بيان: "ستضخ هذه الصفقة حوالي ربع تريليون دولار إلى خزائن نظام الإرهاب الإيراني وأذرعه الإقليمية، وتسمح لإيران بتطوير وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي دون حدود تقريبا في غضون عامين تقريبا".

وأشار إلى أنه "في السابق، حتى عندما بدت الأمور متقاربة، أقنعت إسرائيل البيت الأبيض بعدم الاستسلام للمطالب الإيرانية"، معربا عن أمله في أن يفعل الشيء نفسه مرة أخرى.

وأضاف: "في كلتا الحالتين، فإن دولة إسرائيل ليست طرفا في الصفقة، وغير مقيدة بأي سلطة للاتفاق الجاري تشكيله، وستعمل بكل الوسائل لمنع التقدم في البرنامج النووي الإيراني".

هذا وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن لإجراء محادثات عاجلة بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"