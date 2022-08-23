وسائل إعلام إسرائيلية: غانتس يتوجه الى الولايات المتحدة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع بيني غانتس، سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقالت الهيئة إنه "مع اقتراب توقيع الاتفاق النووي، ينطلق غانتس لعقد اجتماعات في الولايات المتحدة، ويلتقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي".

ברקע ההתקרבות לחתימה על הסכם הגרעין: גנץ ימריא לפגישות בארה"ב - ויפגוש את היועץ לביטחון לאומי האמריקני@gilicohen10@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2022

المصدر: RT