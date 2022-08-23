الخارجية الروسية: موسكو تحذر الغرب من الاستفزازات الإعلامية الخطيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن دولا غربية تخطط لنشر إشعاعات تزعم فيها أن روسيا غير راضية عن تنفيذ اتفاقية الحبوب وتستعد لعملية تخريبية ضد إحدى السفن التجارية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيانها: "وفقا للمعلومات المتوفرة، لا يعتزم الغربيون الاكتفاء بالبيانات، لكنهم يخططون لأعمال استفزازية من أجل تشويه سمعة روسيا في أعين المجتمع الدولي، حيث يجري إعداد إشاعات تزعم بأن موسكو غير راضية عن نتائج اتفاقية الغذاء حول الإمدادات البحرية للحبوب الأوكرانية وتستعد لعملية تخريبية ضد إحدى السفن التجارية".

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وتابعت زاخاروفا: "في هذا الصدد، نعلن أن بلادنا ملتزمة التزاما كاملا بالاتفاق الرباعي المبرم في اسطنبول بشأن النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا".

وأشارت إلى أنه حتى الآن قامت 27 سفينة محملة بالمواد الغذائية بالخروج من الموانئ الأوكرانية على طول الممر الإنساني في البحر الأسود.

كما ذكرت أنه في 22 يوليو، تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في اسطنبول مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية.

وأوضحت زاخاروفا: "لهذا السبب نحن مهتمون بمواصلة هذا العمل من أجل توفير الغذاء للدول الضعيفة، ولا سيما في إفريقيا".

ووأضافت أن روسيا تحذر الغرب من مثل هذه الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي تقع مسؤوليتها كاملة على منظميها.

وأكدت أن روسيا لا تزال عضوا مسؤولا ونشطا في مجموعة العشرين. ولن تنجح الولايات المتحدة وحلفاؤها في تشويه سمعة روسيا في نظر شركائنا من بين الدول الصديقة في إطار هذه الرابطة الرسمية.

المصدر: تاس