كونشر: ترامب طلب من إيفانكا ترتيب اجتماع مع هيلاري كلينتون

كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير طلب من ابنته إيفانكا ترامب عقد اجتماع مع هيلاري كلينتون بعد ساعات من فوزه عليها في انتخابات 2016.

وقال كوشنر في كتاب مذكراته الذي يحمل عنوان "كسر التاريخ: مذكرات البيت الأبيض"، والذي من المقرر أن يصدر اليوم الثلاثاء، إن ترامب أراد التوسط في لقاء مع وزيرة الخارجية السابقة في محاولة لحل "علاقة ودية، وأنه يريد مساعدة البلاد على التوحد".

وحسب الكتاب، فإن ترامب طلب من إيفانكا بعد فترة وجيزة من إلقاء كلينتون خطاب الامتياز التواصل مع صديقتها تشيلسي كلينتون، ابنة هيلاري كلينتون، لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إيجاد طريقة للتوسط في عشاء بينهما، مبينا أن "إيفانكا تلقت تعليمات بنقل رسالة مفادها أن الرئيس الـ45 ليس لديه نية في النظر إلى الوراء ويأمل في إقامة علاقة ودية مع هيلاري لتوحيد البلاد".

وأضاف: "ترامب طلب من إيفانكا دعوة هيلاري و(الرئيس الأسبق) بيل كلينتون لتناول العشاء في الأسابيع المقبلة"، كاشفا أن "اللقاء لم يحصل.. لقد اتصلت إيفانكا بتشيلسي، لكن بعد أيام أعلنت هيلاري عم دعمها لمرشح حزب الخضر الرئاسي جيل شتاين في الانتخابات. وعلى الاثر أنهى ترامب تواصله".

المصدر: "الإندبندنت"