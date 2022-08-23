احتراق ذاتي للذخيرة في مقاطعة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن احتراق ذاتي للذخيرة جراء درجات الحرارة المرتفعة في أحد المستودعات بالقرب من قرية تيمونوفو بالمقاطعة.

وقال غلادكوف إنه نتيجة للطقس الحار، حدث احتراق ذاتي للذخيرة بالقرب من قرية تيمونوفو في مقاطعة بيلغورود، ولم يتمكن خبراء المتفجرات من السيطرة عليه بعد. ولم تقع إصابات، ولكن من أجل ضمان سلامة السكان تم نقلهم إلى منطقة "كراسنايا بوليانا".

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وأعلن جهاز إطفاء حرائق الغابات الروسية في وقت سابق إنه في 20 أغسطس تم إخماد 52 حريقا في الغابات امتدت على مساحة 265 هكتارا.

وبحلول منتصف ليل 21 أغسطس، كان هناك 90 حريقا امتدت على مساحة 102،883 هكتار، تم التحكم فيها وإخمادها.

وتم تسجيل أكبر منطقة من الحرائق في جمهورية ياقوتيا حيث اندلعت سبع حرائق على مساحة 80.889 هكتار.

المصدر: تاس