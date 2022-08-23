غانتس: إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها للتأثير على الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل على اتصال مع الولايات المتحدة ودول المنطقة حول المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط تقارير عن التقدم الأخير في المفاوضات.

وشدد غانتس في تصريح على "أننا سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير على الاتفاقية"، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تكون طرفاً في أي اتفاق".

وأضاف: "إسرائيل تعرف كيف تحافظ على حريتها في التصرف حسب الحاجة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"