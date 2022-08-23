روسيا تعتزم وضع قاتلة دوغينا على قائمة المطلوبين

تعتزم لجنة التحقيق الروسية، وضع ناتاليا فوفك، المتهمة باغتيال الصحفية داريا دوغينا، على قائمة المطلوبين.

وأفاد بيان الخدمة الصحفية للجنة التحقيق بأن "دائرة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية، تواصل التحقيق في القضية الجنائية بشأن واقعة اغتيال الصحفية والخبيرة السياسية داريا دوغينا، بطريقة خطيرة وفقا للمادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية"، وأضافت "تخطط لجنة التحقيق لوضع ناتاليا فوفك على قائمة المطلوبين، ويتم تحديد هوية الأشخاص الآخرين الذين قد يكونوا متورطين في ارتكاب هذه الجريمة".

المصدر: تاس