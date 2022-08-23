كندا تفرض عقوبات على نائب رئيس شركة "روستيخ" ورئيس "كلاشينكوف"

أدرجت السلطات الكندية فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لرئيس شركة "روستيخ"،ورئيس شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف، وممثلين آخرين عن الصناعات الدفاعية الروسية على قائمة العقوبات.

وشملت القائمة الكندية أيضا ديمتري ليليكوف، نائب المدير العام لشركة "روستيخ"، ورئيس شركة "ألماز أنتي" يان نوفيكوف،وألكسندر كوتشكين، المدير التنفيذي لشركة "تيخماش" التابعة لشركة "روستيخ"، وألكسندر دينيسوف، المدير العام لشركة "المنظومات عالية الدقة"، بالإضافة لموظفي شركات الدفاع، الذين كانت أوتاوا قد فرضت عليهم عقوبات سابقا.

وفرضت كندا يوم الثلاثاء، مجموعة عقوبات على 32 فردا ومؤسسة دفاعية واحدة.

المصدر: نوفوستي