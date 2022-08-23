نتنياهو يحث أحزاب اليمين المتطرف على الاتحاد في الانتخابات

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحزاب اليمينة المتطرفة إلى الاتحاد، بعد أن أعلن الأخير خوض انتخابات مستقلة وسط مناورات بين الفصائل حول تشكيل قوائهما الانتخابية.

وفي فيديو مصور توجه نتنياهو إلى حزبي الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة وعوتسما يهوديت، قائلا: "خوضوا الانتخابات معا، لا يمكننا المجازفة"، مشيرا إلى أن "السباق المشترك فقط هو الذي سيضمن أن يجتاز الطرفان الحد الأدنى من التصويت بشكل مؤكد".

רק ריצה משותפת תבטיח ממשלה בלי המשותפת. pic.twitter.com/c271xcPKWl — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 23, 2022

ودفع نتنياهو في السابق من أجل اندماجات سياسية تشمل أحزاب اليمين المتطرف لتجنب "إهدار" الأصوات على الفصائل اليمينية التي تفشل في دخول الكنيست، بما في ذلك التحالف بين الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت قبل انتخابات العام الماضي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"